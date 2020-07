GrandVision start arbitrageprocedure tegen Essilor

Gepubliceerd op | Views: 668

SCHIPHOL (AFN) - GrandVision begint een arbitrageprocedure tegen EssilorLuxottica. Het optiekconcern wil daarmee bevestiging krijgen dat het bedrijf de afspraken rond de overname door het Frans-Italiaanse brillenbedrijf niet heeft overschreden. Ook wil GrandVision dat EssilorLuxottica zich aan zijn eigen verplichtingen rond die overname blijft houden.

EssilorLuxottica kwam vorig jaar zomer overeen GrandVision te kopen. Eerder deze maand claimde de brillengigant echter dat GrandVision weigert te zeggen hoe het bedrijf de impact van de coronacrisis heeft beperkt. Daarmee zou de uitbater van optiekketens, die nu nog voor het overgrote deel in handen is van investeerder HAL, de afspraken hebben geschonden. Via een kort geding wilde EssilorLuxottica die gegevens alsnog in handen krijgen.

GrandVision en HAL noemden de claim van EssilorLuxottica eerder al ongegrond. Dat wil het bedrijf nu bevestigd krijgen in een arbitrageprocedure. GrandVision zegt nog wel het doel om de overname voor eind juli volgend jaar af te ronden te ondersteunen.

Overigens doet de Europese Commissie onderzoek naar de overname. Om een te grote marktmacht te voorkomen zou de concurrentiewaakhond vergaande concessies willen voor goedkeuring van de deal.