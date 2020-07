Winst Lloyds weggevaagd door aanvulling stroppenpot

Gepubliceerd op | Views: 398

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse bank Lloyds heeft in het tweede kwartaal verlies geleden. Het financiële concern hield geld over voordat een voorziening van 2,4 miljard pond, omgerekend ruim 2,6 miljard euro, voor slechte leningen in de boeken ging.

Lloyds, de grootste hypotheekverstrekker van het Verenigd Koninkrijk, verwacht nu heel dit jaar tussen de 4,5 miljard en 5,5 miljard pond apart te moeten zetten om de economische gevolgen van de lockdown en het einde van de overheidssteun op te kunnen vangen. "De vooruitzichten zijn duidelijk uitdagender geworden sinds we onze resultaten over het eerste kwartaal naar buiten brachten", zei topman Antonio Horta-Osorio. Volgens hem zijn de economische gevolgen van de Britse lockdown groter dan toen kon worden voorzien.

Door de forse voorziening bedroeg het brutoverlies van Lloyds 676 miljoen pond. Het financiële concern heeft eerder dit jaar, net als andere Europese banken, zijn dividendbetalingen gestaakt. Eind dit jaar gaat Lloyds kijken of die weer hervat kunnen worden.