Aegon en Banco Santander ronden uitbreiding samenwerking af

AMSTERDAM (AFN) - Aegon heeft de samenwerking met Banco Santander in Spanje uitgebreid met overlijdensrisicoverzekeringen en een selectie schadeverzekeringen. Die uitbreiding werd in 2018 aangekondigd en is nu afgerond. Daarvoor betaalt de Nederlandse verzekeraar 187 miljoen euro en en een extra bedrag van maximaal 75 miljoen euro in 2024, afhankelijk van het succes van de samenwerking.

In juli 2018 werd nog ingeschat dat de uitbreiding van de samenwerking 215 miljoen euro zou gaan kosten, plus een voorwaardelijke betaling van maximaal 75 miljoen euro.

Aanleiding van de uitbreiding was de overname van Banco Popular door Santander in 2017. Volgens Aegon zorgt de expansie voor toegang tot een aanvullend bestand van 4 miljoen klanten in Spanje. Het gaat ook om producten als gezins-, ongevallen- en ziektekostenverzekeringen.