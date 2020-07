Nestlé somberder over groei door overvolle voorraadkasten

Gepubliceerd op | Views: 182

ZÜRICH (AFN/RTR) - Nestlé is negatiever over de omzetgroei in de rest van het jaar. Door hamstergedrag in de aanloop naar lockdowns het eerste kwartaal ontstonden grote voorraden aan producten van de Zwitserse voedingsmiddelenreus. Omdat consumenten die eerst moeten opmaken stegen de verkopen in het tweede kwartaal al veel minder hard.

Voor heel 2020 gaat de concurrent van Unilever nu uit van autonome omzetgroei, gecorrigeerd voor overnames of de verkoop van onderdelen, tussen de 2 en 3 procent. Eerder rekende de verkoper van KitKat en Nescafé nog op groei boven de 3,5 procent. Bij die mindere vooruitzichten spelen ook lagere verkopen aan bijvoorbeeld de horeca of bedrijfskantines mee.

In de eerste zes maanden van het jaar boekte Nestlé een omzet van 41,2 miljard Zwitserse frank (38,3 miljard euro). Dat is een daling van 12,3 procent, doordat het concern vorig jaar onderdelen verkocht, waaronder de divisie voor huidverzorging. Geschoond voor die aanpassingen dikte de omzet juist met 2,8 procent aan. De nettowinst steeg met 18,3 procent tot 5,9 miljard frank, mede dankzij de opbrengsten van de verkoop van activiteiten.