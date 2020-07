Autobouwer Renault duikt diep in rode cijfers

Gepubliceerd op | Views: 221

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse automaker Renault heeft in de eerste jaarhelft een recordverlies in de boeken gezet. Het bedrijf had last van de coronacrisis en zag ook het dividend wegvallen dat het normaal gesproken ontvangt van partner Nissan. De Japanse automaker doet het ook slecht en schrapte de betalingen aan aandeelhouders.

In de eerste zes maanden van het jaar moest Renault zijn fabrieken en showrooms een tijd dicht houden. Het Franse bedrijf, dat ook het Roemeense Dacia en het Russische Lada omvat, zag zijn verkopen daardoor met meer dan een derde dalen tot 18,4 miljard euro. Het nettoverlies kwam uit op 7,3 miljard euro, tegen een winst van 970 miljoen euro een jaar eerder. Van die afname kwam 4,8 miljard euro op het conto van Nissan, waar Renault een minderheidsbelang van 43 procent in bezit.

Eerder dit jaar maakte Renault al plannen bekend om wereldwijd 14.600 banen te schrappen en de productiecapaciteit met een vijfde te verlagen. Dat moet 2 miljard aan kostenbesparingen opleveren, waarvan 600 miljoen dit jaar al. De nieuwe topman Luca de Meo moet die plannen uitvoeren.