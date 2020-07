Shell lijdt megaverlies door coronacrisis

Inderdaad voornamelijk een papieren verlies door met een ongelofelijk lage olieprijs te rekenen (impairment). Kijkend naar de CF, had dividend niet zo gekort hoeven te worden. Daarmee hebben ze tevens het vertrouwen in Shell ongelofelijk beschadigd, zie share price, en vervolgens maar weinig concreet wauwelen over transitie en creeeren aandeelhouderswaarde......pffffff