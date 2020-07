Shell lijdt megaverlies door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 3.107

LONDEN (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft in het tweede kwartaal een nettoverlies geleden van 18,1 miljard dollar vanwege de lagere olieprijzen en afschrijvingen op de waarde van bezittingen door de coronacrisis. Het Brits-Nederlandse bedrijf had eind juni al gemeld dat vanwege de crisis veel minder olieproducten werden verkocht en dat er enorme afwaarderingen zouden komen. Die afschrijvingen waren in totaal 16,8 miljard dollar.

Shell zette wel een winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) van 638 miljoen dollar in de boeken, terwijl analisten hier juist een verlies hadden verwacht. In het tweede kwartaal van vorig jaar kwam de ccs-winst uit op bijna 3,5 miljard dollar.