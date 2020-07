Nikkei sluit licht lager in hogere regio

Gepubliceerd op | Views: 183

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw met een klein verlies gesloten. Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve, die conform verwachting het rentetarief ongewijzigd liet. De centrale bank beloofde wel opnieuw alle mogelijke middelen te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen om de coronacrisis door te komen.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de min op 22.339,23 punten. Het was de vijfde verliesbeurt op rij voor de Japanse hoofdindex. Op macro-economisch vlak bleek dat de winkelverkopen in Japan in juni met 1,2 procent op jaarbasis zijn gedaald. De daling was minder sterk dan gevreesd. Aan het bedrijvenfront dikte de Japanse bank Nomura Holdings 4,5 procent aan dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

De andere beurzen in de Aziatische regio gingen licht vooruit in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,8 procent in de plus. Standard Chartered klom bijna 3 procent. De Britse bank, die ook een notering heeft in Hongkong, zette minder geld opzij voor het opvangen van slechte leningen dan verwacht. De beursgraadmeter in Shanghai won 0,1 procent.

De Kospi in Seoul klom 0,2 procent. Samsung won 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse techreus profiteerde in het tweede kwartaal van de toegenomen vraag naar chips, voornamelijk uit datacenters die opschaalden om de thuiswerkeconomie in goede banen te leiden, en zag het resultaat duidelijk stijgen. De Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,7 procent.