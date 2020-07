Airbus heeft ook in juli geen vliegtuig verkocht

Gepubliceerd op | Views: 520 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het is de Europese vliegtuigbouwer Airbus de afgelopen twee maanden niet gelukt om nieuwe vliegtuigen te verkopen. Juli was de vierde maand dit jaar dat het bedrijf geen deal wist te sluiten, blijkt uit een presentatie van de kwartaalcijfers. De teller qua bestellingen bleef in het eerste halfjaar steken op 298 toestellen, waarvan 8 in het tweede kwartaal.

Airbus had het afgelopen kwartaal zwaar te lijden onder de coronacrisis. De omzet daalde op jaarbasis met 55 procent naar 8,3 miljard euro. Onder de streep bleef een verlies van bijna 1,5 miljard euro staan. In dezelfde periode vorig jaar boekte de vliegtuigmaker nog een winst van bijna 1,2 miljard euro. "De impact van de coronapandemie op onze financiën is zeer zichtbaar in het tweede kwartaal, met een halvering van de levering van commerciële vliegtuigen voor het eerste halfjaar vergeleken met een jaar geleden", zegt topman Guillaume Faury.

Eind juni werd bekend dat Airbus tot de zomer van volgend jaar bijna 15.000 banen schrapt. Ook schroeft het bedrijf de productie flink terug als gevolg van de coronacrisis. Volgens Faury zijn verstrekkende maatregelen nodig om te zorgen dat de onderneming gezond blijft. Airbus wil ook meer geld lenen. In totaal moet er via kredietlijnen en kostenbesparingen 30 miljard euro beschikbaar komen om de pandemie het hoofd te bieden.