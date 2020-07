Intertrust ziet vraag verschuiven door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 373

AMSTERDAM (AFN) - Financieel dienstverlener Intertrust heeft zijn omzet in het tweede kwartaal zien stijgen. Wel was er, mede vanwege de corona-uitbraak, een verschuiving zichtbaar naar meer vraag vanuit fondsen en kapitaalmarktdiensten. De vraag vanuit ondernemingen en vermogende individuen nam juist wat af.

Hoewel veel Intertrust-personeel vanuit huis werkte in de periode, bleef de productiviteit grotendeels op peil. De onderneming geeft aan dat er extra kosten gemaakt werden vanwege het virus, maar dat desondanks in deze uitdagende tijd ook gewoon geïnvesteerd is. Verder heeft Intertrust een grote opdracht van wereldvoetbalbond FIFA gekregen. De financieel dienstverlener gaat het zogeheten FIFA Clearing House bouwen en beheren. Dat is een systeem dat moet zorgen voor meer transparantie op de transfermarkt.

De omzet van Intertrust kwam uit op 139,5 miljoen euro in de maanden april tot en met juni. Dat is 9,1 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. De onderliggende groei, dus zonder de invloed van bijvoorbeeld overnames en wisselkoersverschillen, bedroeg 0,2 procent. Onder de streep bleef er een verlies van 8,5 miljoen euro over. Vorig jaar was er nog een nettowinst van 28,6 miljoen euro in het tweede kwartaal.