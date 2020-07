Vertrouwen van producenten weer toegenomen

Gepubliceerd op | Views: 26

DEN HAAG (AFN) - Industriële ondernemers waren in juli opnieuw minder negatief. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid verbeterde opnieuw aanzienlijk en was voor het eerst na februari weer positief, merkt het statistiekbureau daarbij op.

Daarmee werd de ongekende verslechtering van de verwachte bedrijvigheid in april in drie maanden tijd volledig teniet gedaan. Daarnaast was het oordeel over de orderportefeuille minder negatief. Het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product bleef wel onverminderd negatief. Het producentenvertrouwen ging concreet van min 15,1 in juni naar min 8,7 in juli.

Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,5. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in februari 2018 de hoogste waarde op plus 10,9 en in april 2020 de laagste waarde met min 28,7.

Het CBS maakte ook bekend dat de afzetprijzen van de industrie in juni gemiddeld 5,4 procent lager waren dan een jaar eerder. Een maand eerder waren de producten van de industrie 7,9 procent goedkoper dan een jaar terug. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie en de prijsdaling van olie was kleiner.