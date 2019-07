Gilead krikt omzetverwachting op

Gepubliceerd op | Views: 543

FOSTER CITY (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Gilead Sciences heeft zijn omzetverwachting voor heel het jaar verhoogd. Volgens topman Daniel O'Day was er afgelopen kwartaal sprake van een stevige groei van de opbrengsten, vooral gedreven door de verkoop van middelen voor HIV. Hij verwacht dat de trend doorzet. Ook benadrukt hij opnieuw het belang van de recent aangekondigde megadeal met partner Galapagos.

Gilead rekent voor heel 2019 op een zogeheten productomzet in een bandbreedte van 21,6 miljard dollar tot 22,1 miljard dollar. Eerder sprak de onderneming nog over 21,3 miljard dollar tot 21,8 miljard dollar aan opbrengsten voor heel het jaar. In de afgelopen verslagperiode kwam dit omzetcijfer uit op 5,6 miljard dollar. Dat was een jaar eerder nog 5,5 miljard dollar.

De nettowinst steeg tegelijkertijd van 1,8 miljard naar 1,9 miljard dollar. O'Day zegt daarbij "erg enthousiast" te over de vooruitgang die Gilead boekt om de pijplijn te versterken. Daar hoort volgens hem ook de deal met Galapagos bij.

Het bedrijf sprak onlangs af om de komende tien jaar geen overnamebod te doen op Galapagos. In ruil daarvoor wordt de samenwerking nog nauwer. Met de deal zijn miljarden dollars gemoeid. De bedrijven denken de transactie in de loop van het derde kwartaal af te ronden. Daarna zal Gilead aan Galapagos een betaling van bijna 4 miljard dollar doen. Ook vindt er dan een aandeleninvestering ter waarde van 1,1 miljard dollar plaats.