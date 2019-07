Lager slot op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.194

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag lager gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden onder meer op tweets van president Donald Trump waarin hij China's opstelling in het handelsoverleg bekritiseerde. Daarnaast was er weer een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten en macro-economische gegevens om te verwerken.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 27.198,02 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3013,18 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 8273,61 punten.

Trump haalde hard uit naar China, terwijl er in het Aziatische land juist weer op hoog niveau overleg gevoerd werd tussen de twee economische grootmachten. "Mijn team onderhandelt nu met hen, maar ze veranderen de deal uiteindelijk altijd in hun voordeel", klaagde hij. Mede door deze opmerkingen leeft er bij kenners weinig hoop op een spoedig einde van de handelsoorlog.

Beyond Meat

Beyond Meat kelderde ruim 12 procent. De maker van vleesvervangers zag zijn omzet in het tweede kwartaal niettemin zeer sterk stijgen en verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Wel kondigde Beyond Meat aan meer dan 3 miljoen aandelen uit te gaan geven om verdere groei te financieren.

Producent van consumentenartikelen Procter & Gamble (P&G) won juist bijna 4 procent, ondanks een miljardenverlies door een grote eenmalige afschrijving van 8 miljard dollar op de waarde van zijn scheermerk Gillette. Onderliggend presteerde P&G beter dan analisten hadden voorspeld.

DR Horton

Andere fondsen die met resultaten kwamen waren bijvoorbeeld huizenbouwer DR Horton (plus 5,7 procent), sportkledingproducent Under Armour (min 12,2 procent) en oliedienstverlener Transocean (plus 11,4 procent). Het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors won na cijfers 1,5 procent.

Op de financiële markten waren de ogen tevens gericht op de Federal Reserve, die dinsdag begon aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. De Amerikaanse koepel van centrale banken gaat woensdag naar verwachting voor het eerst in meer dan tien jaar de rente verlagen.

De euro was 1,1156 dollar waard, tegen 1,1147 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 58,17 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 64,92 dollar per vat.