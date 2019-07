Kardan-dochter krijgt klus in Kazachstan

Gepubliceerd op | Views: 391

AMSTERDAM (AFN) - Kardan-dochter Tahal Consulting Engineers heeft samen met een lokale partner een contract binnengesleept in Kazachstan. Het gaat om het verbeteren en uitbreiden van een irrigatie- en drainagesysteem bij de Kyzylkum-woestijn. Met de klus is in totaal 47,6 miljoen dollar gemoeid. Daarvan is naar schatting zo'n 33,3 miljoen dollar bestemd voor Tahal.

Het project begint onmiddellijk na ontvangst van een voorschot van 10 procent, aldus de in Amsterdam genoteerde Israëlische investeerder Kardan. De werkzaamheden duren waarschijnlijk iets meer dan twee jaar. Het project wordt gefinancierd door de Wereldbank (30 procent) en de Kazachse overheid (70 procent).