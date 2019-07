Gepubliceerd op | Views: 238

ROTTERDAM (AFN) - Betalingsdienstverlener Ease2Pay heeft nieuwe financiering gekregen. Aandeelhouder The Internet of Cars verstrekt het bedrijf met ingang van 30 juli een kredietfaciliteit tot 100.000 euro tegen 5 procent rente per jaar.

De raad van commissarissen van Ease2pay heeft de financiering, die loopt tot 31 december dit jaar, al goedgekeurd. De directie voert intussen ook gesprekken met banken voor een grotere kredietfaciliteit voor de verdere groei van de vennootschap.