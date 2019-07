Wall Street licht lager op drukke cijferdag

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. Beleggers op Wall Street verwerken een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten en macro-economische gegevens en kijken uit naar de cijfers van Apple die nabeurs naar buiten komen. De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en gaat woensdag naar verwachting voor het eerst in meer dan tien jaar de rente verlagen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent lager op 27.086 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3002 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 8235 punten.

Bij de bedrijven gaat de aandacht ook uit naar de maker van vleesvervangers Beyond Meat die zijn omzet in het tweede kwartaal zeer sterk zag stijgen en de verwachtingen voor het hele jaar verhoogde. Wel kondigde Beyond Meat aan meer dan 3 miljoen aandelen uit te gaan geven om verdere groei te financieren. Het aandeel kelderde bijna 15 procent.

Procter & Gamble

De producent van consumentenartikelen Procter & Gamble (P&G) leed een miljardenverlies door een grote eenmalige afschrijving van 8 miljard dollar op de waarde van zijn scheermerk Gillette. Onderliggend presteerde P&G beter dan analisten hadden voorspeld en de koers steeg een kleine 4 procent.

Ook farmaceut Eli Lilly (min 1,5 procent) opende de boeken. Daarbij krikte het bedrijf zijn winstverwachting voor dit jaar op, maar beleggers waren toch niet overtuigd. Branchegenoot Merck (plus 2 procent) publiceerde eveneens een verhoging van de prognoses.