RELX-dochter Elsevier doet overname in VS

NEW YORK (AFN) - RELX-dochter Elsevier neemt het Amerikaanse Parity Computing over. Dat bedrijf maakt gebruik van kunstmatige intelligentie voor allerlei toepassingen voor onderzoekers van bijvoorbeeld universiteiten. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Parity en Elsevier zullen komende tijd gaan samenwerken. Daarbij willen ze de capaciteiten van Parity via het platform van Elsevier gaan inzetten. "We zijn verheugd om ons bij Elsevier aan te sluiten. Samen kunnen zullen onderzoekers, universiteiten en onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties beter van dienst zijn," zegt Ramamohan Paturi, oprichter en voorzitter van Parity. Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in San Diego, Californië, en meerdere kantoren in India.