China groeimotor modebedrijf Ralph Lauren

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse modebedrijf Ralph Lauren merkt een sterke vraag naar zijn luxeartikelen in China. De opbrengsten gingen daar in zijn eind juni afgelopen eerste kwartaal met bijna 30 procent omhoog vergeleken met een jaar geleden. De maker van kleding en accessoires meldt verder dat jeans en jassen met zijn iconische logo van een polospeler gewild waren.

Ralph Lauren groeide na Azië het snelst in Europa. Het modemerk wijst op meerdere marketingcampagnes als reden voor de groei. Zo pakte het modehuis uit met een reeks reclames gericht op de diversiteit van het gezin, van LHBT-paren tot echtgenoten van verschillende culturele afkomst en families waar meerdere generaties onder één dak wonen. Ook introduceerde Ralph Lauren een polo-shirt gemaakt uit gerecyclede plastic flessen.

De opbrengsten dikten in de afgelopen drie maanden aan tot 1,4 miljard dollar. Dat betekende op jaarbasis een groei van 3 procent. Onder de streep resteerde 117 miljoen dollar.