CHARENTON-LE-PONT (AFN) - EssilorLuxottica heeft GrandVision bijna binnen. De onderhandelingen over overname van een belang van 77 procent vorderen gestaag, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Dat belang in de eigenaar van diverse optiekketens is nu nog in bezit van investeerder HAL. Mogelijk komt de deal al deze week rond.

Een kleine twee weken geleden bevestigde EssilorLuxottica in gesprek te zijn over de overname van het moederbedrijf van ketens als EyeWish en Pearle. Het Frans-Italiaanse bedrijf zou ongeveer 28 euro per aandeel GrandVision willen neerleggen, waarmee de totale waardering van GrandVision op 7,1 miljard euro zou komen. Nu is dat nog ongeveer 5,4 miljard euro.

Het is overigens nog altijd niet zeker dat er een deal wordt bereikt, laten de ingewijden weten. Eerder gaf EssilorLuxottica al aan dat de afronding van een deal met HAL tussen de 18 en 24 maanden in beslag kan nemen.