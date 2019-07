'Blik Wall Street op cijfers Apple en Fed'

Gepubliceerd op | Views: 900 | Onderwerpen: Federal Reserve

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting lager openen. Beleggers op Wall Street verwerken een flinke reeks bedrijfsresultaten en macro-economische gegevens en kijken uit naar de cijfers van Apple die nabeurs naar buiten komen. De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en gaat woensdag naar verwachting voor het eerst in meer dan tien jaar de rente verlagen.

Bij de bedrijven gaat de aandacht ook uit naar de maker van vleesvervangers Beyond Meat die zijn omzet in het tweede kwartaal zeer sterk zag stijgen en de verwachtingen voor het hele jaar verhoogde. Wel kondigde Beyond Meat aan meer dan 3 miljoen aandelen uit te gaan geven om verdere groei te financieren. Het aandeel lijkt fors lager te openen.

De producent van consumentenartikelen Procter & Gamble (P&G) leed een miljardenverlies door een grote eenmalige afschrijving van 8 miljard dollar op de waarde van zijn scheermerk Gillette. Onderliggend presteerde P&G beter dan analisten hadden voorspeld en het aandeel lijkt met flinke winst te beginnen.

Eli Lilly

Ook farmaceut Eli Lilly opende de boeken. Daarbij krikte het bedrijf zijn winstverwachting voor dit jaar op, na beter dan verwachte kwartaalprestaties. Branchegenoot Merck publiceerde eveneens meevallende cijfers en een verhoging van de prognoses.

Het in New York genoteerde Nederlandse chipconcern NXP Semiconductors kwam juist met een tegenvallende prognose voor de omzet in het lopende kwartaal, onder druk van een zwakkere vraag naar chips.

Xerox

Andere fondsen die met resultaten kwamen waren bijvoorbeeld kopieermachine- en printerfabrikant Xerox, huizenbouwer DR Horton, sportkledingproducent Under Armour, oliedienstverlener Transocean, creditcardmaatschappij Mastercard, olieconcern ConocoPhillips en modemerk Ralph Lauren.

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten in juni zijn toegenomen. Daarnaast is er informatie over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden, het consumentenvertrouwen van marktonderzoeker Conference Board en de voorlopige woningverkoop in de VS.

De markten op Wall Street toonden maandag een wisselend beeld. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 27.221,35 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3020,97 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,4 procent tot 8293,32 punten.