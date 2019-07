'Markt kijkt te positief naar ABN AMRO'

Gepubliceerd op | Views: 1.313 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Op de financiële markten bestaat een te rooskleurig beeld voor het beoogde dividendbeleid van ABN AMRO. Ook qua winst per aandeel zijn de gemiddelde verwachtingen te hoog. Dat schrijven kenners van BofAML in een rapport over de grootbank.

Volgens analist Tarik El Mejjad van BofAML zijn de markten gelet op de huidige consensus "te optimistisch". Voor het dividend ligt de marktverwachting volgend jaar en in 2021 zo'n 25 procent te hoog. Bij de winst per aandeel zou er wel 15 procent van het gemiddelde af mogen, beredeneert hij.

De BofAML wijst er verder op dat ABN AMRO niet heel veel hendels heeft om aan te trekken om onder de druk van lage rentes uit te komen. De bank komt op 7 augustus met resultaten voor het tweede kwartaal.

BofAML maakte bekend ABN AMRO weer te gaan volgen met een advies underperform met een koersdoel van 18,50 euro. Het aandeel ABN AMRO noteerde dinsdag omstreeks 13.25 uur 3,9 procent lager op 17,98 euro.