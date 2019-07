'Vopak verhoogt omzet op jaarbasis'

Gepubliceerd op | Views: 104

AMSTERDAM (AFN) - Tankopslagbedrijf Vopak heeft in het tweede kwartaal naar verwachting een iets hogere omzet behaald dan een jaar eerder. De onderneming komt woensdag voorbeurs met haar cijferpublicatie.

Volgens een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg komt de omzet uit op 321 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2018 was dit nog bijna 310 miljoen euro. Vopak boekte destijds een bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten (ebitda ex-items) van 180,7 miljoen euro. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de omzet 324,6 miljoen euro, met een ebitda ex-items (pro forma) van ruim 202 miljoen euro.

Bij de bekendmaking van de cijfers over het eerste kwartaal in april had Vopak geen concrete prognoses uitgesproken voor de winst in het hele jaar. Het bedrijf zei toen wel een goede start te hebben gemaakt.

Verder zou Vopak dit jaar een besluit nemen over wat te doen met de opbrengsten van de verkoop van terminals in Amsterdam, Hamburg en het Spaanse Algeciras aan First State Investments. Ook werd een belang in een dochterbedrijf in Estland verkocht.