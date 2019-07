Moody's ziet heil in groene koers Shell

Gepubliceerd op | Views: 339 | Onderwerpen: Moody's

LONDEN (AFN) - De ingezette groene koers van Shell is op termijn goed nieuws voor de kredietwaardigheid van de onderneming, maar nog niet de komende vijf jaar. Dat concludeert kredietbeoordelaar Moody's in een rapport. Zij benadrukken dat Shell "een sterke positie" vergaarde op de gasmarkt en zich steeds meer toelegt op hernieuwbare energie als biobrandstof.

"De actievere houding van Shell in het omgooien van zijn energiemix wordt in de komende jaren belangrijker voor de rating", aldus Moody's-analist Sven Reike. Als voorbeeld van de nieuwe strategie van Shell noemt hij de tak van de olie- en gasgigant die ook investeringen doet in zonne- en windenergie.

Als Shell uiteindelijk zijn CO2-neutrale activiteiten opvoert, zal dat het concern beschermen tegen tanende inkomsten uit de traditionele olie- en gasactiviteiten, aldus Moody's. De kredietbeoordelaar rekent er op dat die ongunstige financiële effecten pas na 2040 zullen gaan spelen.