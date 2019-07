'Shell profiteert van olieprijzen'

Gepubliceerd op | Views: 572

AMSTERDAM (AFN) - Shell heeft in het tweede kwartaal beter gedaan dan een jaar geleden. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die het olie- en gasbedrijf volgen, blijkt uit een door Shell zelf samengestelde consensus. Het bedrijf profiteert onder meer van de gestegen olieprijzen. De gastak van Shell deed het volgens de marktvorsers wel slechter dan in het tweede kwartaal van 2018. De olie- en gasreus publiceert zijn kwartaalresultaten donderdag.

De omzet van Shell op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) komt uit op 4,9 miljard dollar verwachten de analisten. Dat was een jaar eerder 4,7 miljard dollar. Die groei komt voor een groot deel op conto van de olie-activiteiten. Bij de upstream-tak, oftewel de exploratie en winning van olie, stijgt de omzet volgens de consensus met bijna 400 miljoen dollar tot 1,8 miljard dollar.

Bij downstream, de raffinage en verkoop van olieproducten en chemie, nemen de verkopen met 100 miljoen dollar toe tot 1,8 miljard dollar. Daar compenseert Shell een neergang bij chemicaliën met groei bij de olieproducten.

Groene energie

De operationele winst van Shell gaat ook wat omhoog en komt uit op 5,7 miljard dollar. Een jaar geleden schreef het Brits-Nederlandse bedrijf nog een bedrag van 5,4 miljard dollar in de boeken.

Shell is de laatste tijd bezig langzaam een draai te maken naar groenere vormen van energie. Zo zet het bedrijf volop in op vloeibaar gemaakt gas (lng) en wil het in Nederland graag energiebedrijf Eneco overnemen. Tegelijkertijd krijgt Shell ook veel kritiek. Onlangs nog besloot de Britse vermogensbeheerder Sarasin & Partners zijn belang in Shell te verkleinen omdat de olie- en gasreus onvoldoende zou doen om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen.