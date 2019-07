Economisch vertrouwen eurozone zwakt af

Gepubliceerd op | Views: 864 | Onderwerpen: Europa

BRUSSEL (AFN) - Het vertrouwen in de economie van de eurozone is in juli gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde de Europese Commissie.

De index waarmee de commissie het vertrouwen meet, ging van 103,3 in juni naar 102,7 deze maand. Daarmee is de graadmeter gezakt naar het laagste niveau in meer dan drie jaar. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 102,6. In de gehele Europese Unie was sprake van een lichte vermindering van het economisch vertrouwen.

Volgens de commissie was vooral in de industrie en de bouw een daling van het vertrouwen te zien, en in mindere mate in de dienstensector en detailhandel. Bij consumenten nam het vertrouwen toe.

ING-econoom Bert Colijn schreef in een reactie dat het dalende vertrouwen in de dienstensector zorgwekkend is, aangezien die sector tot nu toe goed weerstand kon bieden aan de malaise in de industrie. In de industrie is het beeld nog problematischer, met onder meer almaar dalende orderboeken. Colijn rekent er op dat de economische cijfers voor de eurozone in het tweede kwartaal een afzwakking zullen laten zien ten opzichte van het eerste kwartaal. De vraag is nu of het derde kwartaal beter kan uitvallen, aldus de econoom.