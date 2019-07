Lagere winst Nintendo ondanks meer verkopen

Gepubliceerd op | Views: 298

KYOTO (AFN/BLOOMBERG) - Videospelletjesbedrijf Nintendo heeft de voorbije drie maanden zijn operationele winst fors zien dalen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, ondanks sterke verkopen. De Japanse onderneming bracht in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar meer Nintendo Switch-consoles aan de man. Het bedrijf houdt vast aan zijn eerdere prognoses voor het lopende jaar.

De operationele winst daalde op jaarbasis met 10 procent tot 27 miljard yen, omgerekend 223 miljoen euro. De opbrengsten dikten aan tot 172 miljard yen. De omzet kreeg een oppepper dankzij de lancering van het spel Super Mario Maker 2 in juni. Ook de al bestaande computerspellen als Mario Kart 8 Deluxe waren in trek. Verder gingen de verkopen van de console Switch met 13 procent op jaarbasis omhoog. Ook de verkopen van software deden het goed in het afgelopen kwartaal.

De onderneming richt zich vooral op de rest van het jaar. Nintendo brengt dan meerdere nieuwe spelletjes van Zelda- en Pokemon-series op de markt en introduceert een goedkopere versie van zijn Switch-console.