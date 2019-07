Vertrouwen Duitse consumenten iets omlaag

Gepubliceerd op | Views: 462 | Onderwerpen: Duitsland

NEURENBERG (AFN) - Het consumentenvertrouwen in Duitsland is licht gedaald. Dat meldde onderzoeksbureau GfK.

De index die het vertrouwen van consumenten in Europa's grootste economie weergeeft, kwam uit op 9,7. Dat is gelijk aan de voorspelling in doorsnee van economen. Eerder stond de graadmeter op 9,8. De graadmeter wordt gebaseerd op onderzoek onder circa 2000 respondenten.