'Kleine openingswinst voor AEX'

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent dinsdag naar verwachting met een kleine winst. Ook elders in Europa lijken de beurzen licht hoger te beginnen. De beurshandel blijft in het teken staan van de kwartaalcijfers van grote Europese bedrijven als BP, Bayer en Lufthansa. Ook zijn de ogen gericht op de Federal Reserve, die later op de dag begint aan zijn tweedaagse rentevergadering.

De financiële markten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank de rente woensdag zal gaan verlagen met een kwart procentpunt. De Fed riep eerder dat het klaar staat om in te grijpen om de economie te ondersteunen als dat nodig is. Het zou de eerste renteverlaging zijn in tien jaar tijd.

Op het Damrak zal het aandeel Philips mogelijk bewegen op een analistenrapport. Citi startte het volgen van het zorgtechnologiebedrijf met een koopadvies en een koersdoel van 49 euro per aandeel.

Boskalis

FastNed kwam met cijfers. De uitbater van snellaadstations zag de omzet, het aantal actieve klanten en de afzet van elektriciteit fors stijgen in de eerste jaarhelft. Het laadbedrijf opende in de afgelopen zes maanden 16 nieuwe stations waardoor de teller inmiddels op 102 staat.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis kondigde aan in Australië een opdracht te hebben gekregen tot voorbereidend werk voor de aanleg van een gaspijpleiding. De Australische dochter van het bedrijf gaat onder meer graafwerkzaamheden op zee uitvoeren. Financiële details werden niet gegeven.

NXP

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties heeft zijn aandeleninkoopprogramma ter waarde van 20 miljoen euro afgerond. Doel van het programma was volgens de onderneming rendement voor aandeelhouders genereren.

De chipsector staat ook in de schijnwerpers. De Eindhovense chipmaker NXP Semiconductors ziet de vraag naar chips nog niet aantrekken. Het in New York genoteerde bedrijf kwam bij de presentatie van de kwartaalcijfers met een tegenvallende prognose, menen kenners. Het in Frankfurt genoteerde Dialog Semiconductor bracht ook de cijfers naar buiten. iPhone-maker Apple opent na de slotbel op Wall Street de boeken.

Beurzen maandag

De Europese beurzen gingen maandag overwegend licht omlaag. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 579,55 punten en de MidKap zakte 0,2 procent tot 825,67 punten. Frankfurt ging een fractie omlaag en Parijs verloor 0,2 procent. Londen was een positieve uitschieter met een winst van 1,8 procent. Wall Street sloot gemengd. De Dow-Jonesindex klom 0,1 procent tot 27.221,35 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,4 procent.

De euro was 1,1136 dollar waard tegen 1,1138 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 57,28 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 64,15 dollar per vat.