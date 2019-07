Lufthansa waarschuwt weer voor tegenwind

Gepubliceerd op | Views: 146

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Lufthansa waarschuwt dat zijn resultaten in de tweede helft van het jaar verder kunnen verslechteren. De Duitse luchtvaartreus sloot de eerste zes maanden al af met rode cijfers, mede door druk op ticketprijzen als gevolg van felle concurrentie op de Europese markt.

De vliegmaatschappij spreekt van overcapaciteit in Europa, doordat prijsvechters in rap tempo uitbreiden. Dat drukt ook de prijzen die Lufthansa kan rekenen, terwijl brandstof duurder is geworden. Hoewel het bedrijf zijn vooruitzichten voor heel het jaar handhaaft, klinkt wel de waarschuwing dat de markt verder kan verslechteren. Lufthansa is al een tijd bezig zijn eigen budgetdochter Eurowings om te vormen, zodat dit bedrijfsonderdeel weer winstgevend wordt.

Lufthansa behaalde in het eerste halfjaar een omzet van 17,5 miljard euro, een stijging van 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. De operationele winst (ebit) daalde in dezelfde periode met 60 procent tot 417 miljoen euro. Onder de streep resteerde een verlies van van 116 miljoen euro, tegenover een winst van 713 miljoen euro een jaar eerder.