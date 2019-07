Producenten hebben meer vertrouwen

Gepubliceerd op | Views: 409

DEN HAAG (AFN) - Het vertrouwen van producenten in de industrie is in juli na twee maanden van dalingen weer wat verbeterd. Vooral over de verwachte bedrijvigheid en hun voorraden waren de producenten opgetogener.

Het vertrouwen ging naar 3,9 in juli van 3,3 een maand eerder, liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weten. De afgelopen twintig jaar was het gemiddelde vertrouwen 1,0.

Producenten in de textiel-, kleding en lederindustrie waren het positiefst. In de transportsector waren meer zwartgallige dan positieve producenten te vinden.