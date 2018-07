Nieuwe topman Euronext Londen

Gepubliceerd op | Views: 216 | Onderwerpen: Euronext

LONDEN (AFN) - Beursuitbater Euronext heeft een nieuwe topman gevonden voor zijn activiteiten in Londen. Chris Topple is per 15 oktober de vervanger van de in januari opgestapte Lee Hodgkinson. Paul Humphrey neemt de honneurs in de tussentijd waar.

Topple heeft volgens Euronext ruime ervaring die hem van pas zal komen in zijn nieuwe functie. Interim-topman Humphreys was voorheen al hoofd FICC en blijft ook na half oktober in die functie actief.