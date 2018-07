ABN koopt Belgisch onderdeel Société Générale

Gepubliceerd op | Views: 593

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO neemt de private banking-activiteiten in België over van Société Générale. De bank verstevigt daarmee zijn bestaande activiteiten op dat vlak in België. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Met de overname verdubbelt ABN AMRO zijn beheerd vermogen in België ongeveer tot ruim 12 miljard euro. In totaal heeft ABN een beheerd vermogen met private banking van 200 miljard euro.

De overname is onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders en mededingingsautoriteiten. De transactie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 afgerond en heeft een gering effect op de CET1-kapitaalratio van de bank.