Wall Street begint rustig aan drukke week

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zonder grote bewegingen aan de handelsdag begonnen. Beleggers verwerken onder meer de kwartaalcijfers van machinebouwer Caterpillar en gegevens over de huizenmarkt, die kort na de openingsbel volgen. Later deze week barst het cijfergeweld weer in alle hevigheid los met onder meer Apple, Procter & Gamble, Tesla, DowDuPont, GoPro en Kraft Heinz op de agenda.

De leidende Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,1 procent hoger op 25.464 punten. De breder samengestelde S&P 500 stond vlak op 2818 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 7726 punten.

Caterpillar sloot het tweede kwartaal af met fors meer winst op een flink hogere omzet en steeg daarop 1,8 procent. 's Werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar vooruitgeholpen door aantrekkende eindmarkten voor zijn producten. Tyson Foods verlaagde juist zijn vooruitzichten, vooral als gevolg van de oplopende handelsspanningen. De vleesproducent ging 7,5 procent omlaag.

Facebook heeft een collectieve schadeclaim van beleggers aan zijn broek gekregen vanwege de forse koersval van donderdag. Daarbij ging zo'n 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. De boze aandeelhouders vinden dat Facebook hen had moeten waarschuwen. Het aandeel zakte 0,7 procent.