Duitse piloten Ryanair stemmen voor stakingen

Gepubliceerd op | Views: 171 | Onderwerpen: Duitsland, luchtvaart

BERLIJN (AFN/DPA) - Ryanair kampt de komende tijd naar verwachting met meer opstandig personeel dat vluchtschema's in de war kan schoppen. De in Duitsland werkzame piloten van de prijsvechter stemden in meerderheid vóór acties om hun roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten, zo meldde vakbond VC.

De piloten geven Ryanair nog tot 7 augustus de tijd om met verbetervoorstellen te komen zodat onderhandelingen kunnen worden hervat. Gebeurt dit niet dan zijn acties onafwendbaar. Waar en wanneer dan exact wordt gestaakt, werd niet gemeld.

In verschillende landen kampt Ryanair al met werkonderbrekingen, zoals in Ierland, Spanje, Portugal, Italië en België. In Nederland wordt vooralsnog niet gestaakt, maar de acties kunnen wel vluchten van en naar bestemmingen in Nederland raken. De bonden in Nederland zijn ook ontevreden over de arbeidsvoorwaarden, maar waren vorige week nog in gesprek met Ryanair.