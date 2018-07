Jane Street vanwege brexit naar Amsterdam

Hebben ze aan Jane Street wel uitgelegd dat hun naam hier associaties bij keurige Nederlanders zoals ik ben oproept aan een hoerenstraat. Die kan er in Amsterdam inderdaad ook wel nog bij.



Voorts die traders net zoals bij Flow Traders daar zijn een soort ZZP-ers met hire en fire en ook mogelijk grote beloningen en dat zoiets hier problematisch ligt.



Laat ik dan het niet eens maar hebben over de voordelen van samengaan Flowtraders met Jane en laat ik voorspellen dat het hoofdkantoor dan toch in Londen komt met die linkse zeurpieten hier die van alles willen, maar vergeten dat daar flink geld voor moet worden verdiend.



Groet, Jonas