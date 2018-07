Gepubliceerd op | Views: 1.079

AMSTERDAM (AFN) - ING heeft afgelopen kwartaal zowel de baten als de onderliggende winst zien dalen. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten gepolst door Bloomberg. De bank presenteert de tweedekwartaalcijfers donderdag voorbeurs.

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op nog geen 4,4 miljard euro, tegen dik 4,5 miljard euro in het tweede kwartaal van 2017. Daarop zal ING waarschijnlijk een onderliggende winst voor belastingen rapporteren van een kleine 1,9 miljard euro. Dat was een jaar eerder bijna 2 miljard euro. De nettowinst is naar verwachting gedaald naar dik 1,3 miljard euro, van 1,4 miljard euro een jaar eerder.

In het eerste kwartaal plukte ING nog duidelijk de vruchten van het krachtige aantrekken van de economie. De bank wist meer klanten aan te trekken en meer leningen aan de man te brengen, ondanks de toen hoogoplopende discussie over het salaris van topman Ralph Hamers. Ook profiteerde ING van lagere risicokosten, met als gevolg dat de winst verder werd opgevoerd.

Niet heel enthousiast

Analisten reageerden na de eerstekwartaalcijfers in mei toch niet heel enthousiast. Ze wezen er bijvoorbeeld op dat de prestaties op de Belgische markt wat tegenvielen. Ook waren er twijfels over de haalbaarheid van de dividendbelofte na 2018, in verband met de noodzaak om extra buffers op te bouwen voor de nieuwe Basel IV-regels. Daarnaast was er de nodige scepsis over de voortgang van ING wat betreft het terugdringen van de kosten.

Beleggers wachten ook al een tijd op het onderzoek bij de bank naar vermeende witwaspraktijken en andere fraude. Dat zou ING nog aanzienlijke boetes of straffen kunnen opleveren. Maar of daarover donderdag meer nieuws naar buiten zal komen, valt te bezien. Eind juni bleek dat de uitkomsten van het onderzoek wat langer op zich laten wachten. Het Openbaar Ministerie neemt de bank onder meer onder de loep genomen in verband met vermeende smeergeldbetalingen door het telecombedrijf VimpelCom aan een Oezbeekse regeringsfunctionaris.