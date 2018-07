'Barclays positief over filgotinib Galapagos'

Gepubliceerd op | Views: 1.087 | Onderwerpen: biotechnologie

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Barclays gaat biotechnoloog Galapagos volgen met het advies overweight. Volgens Barclays is het middel filgotinib van Galapagos tegen reuma en de ziekte van Crohn een ,,best-in-class asset''.

De Britse bank verwacht dat de omzet uit de samenwerking bij filgotinib met partner Gilead sterk kan gaan stijgen. Binnenkort wordt zeer belangrijke informatie rond testen met het middel verwacht, aldus Barclays. Het koersdoel staat op 130 euro.

Eerder deze maand kwam Jefferies ook al met een positief rapport over Galapagos. Filgotinib heeft overduidelijk de potentie om een ,,multi-blockbuster" medicijn te worden, aldus Jeferries.

Het aandeel Galapagos noteerde maandagochtend omstreeks 11.50 uur een plus van 2 procent op 96,82 euro. Daarmee was het een van de koplopers in de AEX-index.