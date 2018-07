'Lagere winst op stabiele omzet AF-KLM'

Gepubliceerd op | Views: 312 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van het jaar de omzet nagenoeg gelijk gehouden aan dezelfde periode een jaar eerder. De winst zal daarbij lager uitvallen, zo is althans de verwachting van analisten die de luchtvaartgroep zelf heeft gepolst. Air France-KLM publiceert de resultaten woensdag.

De marktvorsers gaan in doorsnee uit van een stabiele omzet van 6,6 miljard euro. Het operationeel resultaat zal praktisch zijn gehalveerd tot 252 miljoen euro. Wel lopen op dat vlak de schattingen van de geraadpleegde analisten sterk uiteen. De aandacht zal onder meer uitgaan naar de hogere brandstofrekening.

Eerder was al bekendgemaakt dat bij heel Air France-KLM in de eerste zes maanden van het jaar bijna 48,5 miljoen mensen incheckten, wat neerkomt op een toename van 2,8 procent. Met name de vervoerscijfers over de maand juni waren volgens kenners beter dan verwacht.

Groei bij Air France

De groei bij Air France, dat de laatste tijd geplaagd werd door stakingen onder personeel, was daarbij een positieve verrassing. De vakbonden rondom Air France houden zich ook tot na de zomer koest in het loonconflict met de Franse luchtvaartmaatschappij.

Veel aandacht zal verder uitgaan naar het proces rond de opvolging van de eerder opgestapte topman Jean-Marc Janaillac. Volgens het bedrijf heeft de zoektocht naar een opvolger vertraging opgelopen, onder meer door talloze geruchten over kandidaten. De kans is klein dat woensdag ook een nieuwe bestuursvoorzitter wordt gepresenteerd, aangezien het bedrijf zichzelf onlangs nog enkele weken de tijd gaf.