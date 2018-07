'Solide resultaten Retail Estates'

Gepubliceerd op | Views: 143

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in het afgelopen kwartaal solide resultaten behaald. Dat schrijft KBC Securities naar aanleiding van de cijfers die vrijdag nabeurs werden gemeld door het Belgische bedrijf.

KBC wijst op de solide huuractiviteiten en kostenefficiëntie, met een hoge bezettingsgraad. De bank ziet goede vooruitzichten voor Retail Estates in het gehele boekjaar, vooral door overnames in het voorgaande jaar. Het advies staat op accumulate en het koersdoel is 82,50 euro.

Retail Estates heeft naast een notering in Brussel ook een notering in Amsterdam. De koers noteerde maandag omstreeks 09.20 uur 0,9 procent hoger op 76,30 euro.