Heineken onderuit in lagere AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse beurs deed maandag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen stonden aan het begin van een nieuwe drukke cijferweek overwegend in het rood. Op het Damrak ging bierbrouwer Heineken onderuit na publicatie van de resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de min op 573,46 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 787,23 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 0,4 procent in.

Heineken was met een verlies van bijna 6 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen. De brouwer wist in het eerste halfjaar meer bier te slijten. De winstmarges van de brouwer stonden echter onder druk door wisselkoerseffecten en gestegen grondstofprijzen. Ook de eerdere overname van de Braziliaanse activiteiten van het Japanse Kirin voelt Heineken in de winstmarge.

Galapagos

Biotechnologiebedrijf Galapagos profiteerde van een positief analistenrapport van Barclays en voerde de stijgers aan met een plus van 1,9 procent. Altice Europe zakte 1,5 procent. Het kabel- en telecomconcern verkoopt zijn telecommasten in de Dominicaanse Republiek aan Phoenix Tower International, onderdeel van investeerder Blackstone.

In de MidKap sloot navigatiebedrijf TomTom de rij met een min van 1,5 procent. Koploper was chipbedrijf ASMI met een winst van ruim 2 procent. PostNL klom 0,9 procent. De postbezorger mag van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2019 met 14,2 procent opschroeven.

Takeaway

Takeaway.com won 1 procent. Het maaltijdbestelbedrijf koopt zijn in Tel Aviv gevestigde branchegenoot 10bis van investeerder TA Associates en oprichter Tamir Carmel. Met de overname is circa 135 miljoen euro gemoeid.

Retail Estates steeg 1,1 procent in Brussel. Het Belgische winkelvastgoedfonds, dat ook een notering heeft in Amsterdam, behaalde volgens analisten van KBC Securities in het afgelopen kwartaal solide resultaten.

Londen

In Londen steeg Thomas Cook bijna 4 procent. De Britse reisorganisatie overweegt volgens de Sunday Times een belang in zijn luchtvaartmaatschappij te verkopen. Dit zorgde tevens voor speculatie over een mogelijke opsplitsing van het 177 jaar oude bedrijf.

De euro was 1,1668 dollar waard tegen 1,1658 dollar voorbeurs. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 69,20 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,3 procent tot 74,52 dollar per vat.