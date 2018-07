Signify begint met aandeleninkoopprogramma

Gepubliceerd op | Views: 517

EINDHOVEN (AFN) - Signify start maandag met een aandeleninkoopprogramma waarbij tot 230 miljoen euro aan aandelen zullen worden teruggekocht. Het verlichtingsbedrijf denkt het programma tegen het einde van dit jaar te hebben afgerond.

De teruggekochte aandelen zullen worden ingetrokken. Tegen de huidige aandelenkoers vertegenwoordigt het programma in totaal ongeveer 9,9 miljoen aandelen, ofwel zo'n 7,2 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van de onderneming.

Signify kocht in de eerste helft van dit jaar al voor 71 miljoen euro aan eigen aandelen. Oorspronkelijk was Signify van plan om in heel 2018 voor 150 miljoen euro aandelen in te kopen.