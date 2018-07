'AEX begint lager aan drukke cijferweek'

Gepubliceerd op | Views: 2.236

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam opent maandag naar verwachting met verlies. De andere belangrijke Europese beursgraadmeters zullen eveneens lager beginnen aan nieuwe drukke cijferweek. Daarnaast kijken beleggers uit naar de rentebesluit van de Bank of Japan op dinsdag en van de Federal Reserve op woensdag.

Op het Damrak opende Heineken. De brouwer wist in het eerste halfjaar meer bier te slijten. De verkopen in Europa trokken in het tweede kwartaal weer aan, nadat in de regio in het eerste kwartaal nog sprake was van mindere prestaties. De winstmarges van de brouwer stonden wel onder druk mede als gevolg van wisselkoerseffecten en gestegen grondstofprijzen. De operationele winst daalde met 2,9 procent.

Het aandeel Galapagos zal mogelijk bewegen op een analistenrapport. Barclays startte het volgen van het biotechnologiebedrijf met een overweight-advies en een koersdoel van 130 euro per aandeel.

Pharming

Pharming heeft ruim 6,2 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. Het biotechbedrijf deed dat volgend op de uitoefening van warrants, die een totaal vertegenwoordigen van eveneens dik 6,2 miljoen aandelen. Hiermee stijgt het totaal aantal uitstaande aandelen van Pharming met 1,02 procent.

Groothandelsgebouwen verdwijnt van de beurs in Amsterdam. De uitbater van het Groot Handelsgebouw in Rotterdam wordt, inclusief schuld, voor circa 90 miljoen euro overgenomen door de Amerikaanse investeerder HighBrook. Beursuitbater Euronext is verzocht de handel in certificaten van het bedrijf op te schorten met ingang van 1 augustus.

Retail Estates

Winkelvastgoedfonds Retail Estates heeft in zijn eerste kwartaal meer inkomsten uit huur behaald. Die gestegen opbrengsten zijn volgens het bedrijf voornamelijk het gevolg van investeringen in Nederland. Het vastgoedfonds houdt vast aan zijn voornemen aan het einde van het boekjaar een dividend van 3,80 euro per aandeel uit te keren.

De Europese beurzen gingen vrijdag hoger het weekeinde in. De AEX-index sloot 0,5 procent hoger op 576,24 punten en de MidKap steeg 1,2 procent tot 785,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Wall Street

Wall Street moest terrein prijsgeven. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 25.451,06 punten. De brede S&P 500 verloor 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq raakte 1,5 procent kwijt.

De euro noteerde overanderd op 1,1659 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 68,95 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,1 procent tot 74,33 dollar per vat.