Producentenvertrouwen weer afgenomen

Gepubliceerd op | Views: 217 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - Het producentenvertrouwen is in juli opnieuw afgenomen. Ook in juni waren de producenten in de industrie al minder positief dan een maand eerder, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze waren met name negatiever over de orderportefeuille en de verwachte bedrijvigheid. Over de voorraden gereed product waren de producenten wel positiever.

De vertrouwensindicator kwam uit op 6,3. In juni was dat nog 7,7.

Sinds in februari met 10,9 de hoogste stand ooit werd bereikt, ging het producentenvertrouwen vier van de volgende vijf maanden omlaag. Alleen in mei was er een opleving. Desondanks ligt de stand van juli nog ruim boven het gemiddelde van de laatste twintig jaar (0,8). Na een dieptepunt in februari 2009 (min 23,5) zijn ondernemers sinds oktober 2014 overwegend positief gestemd.

Hout- en bouwmaterialen

Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenbranche zijn het positiefst gestemd. In de voedings- en genotsmiddelenindustrie zijn ze het minst positief.

De bezettingsgraad was afgelopen maand 84,5 procent. Sinds eind 2001 is de productiecapaciteit niet meer in die mate benut.