Pakketbezorger FedEx deed het beter dan verwacht

MEMPHIS (AFN/BLOOMBERG) - Pakketvervoerder FedEx heeft in zijn eind mei afgesloten gebroken boekjaar flink last gehad van het coronavirus. Zo was het bedrijf in het laatste kwartaal meer geld kwijt aan maatregelen om zijn personeel veilig te kunnen laten werken. Desondanks waren de cijfers beter dan analisten hadden verwacht.

Het bedrijf had verder last van lagere vrachtvolumes bij zijn vrachtvluchten, maar bezorgde juist weer meer pakketjes van webwinkels tijdens de lockdown in verschillende landen. Die bezorging aan huis kost het bedrijf relatief veel. De pakketbezorger profiteerde wel van het lucratieve vervoer van meer medische hulpmiddelen.

De omzet van FedEx kwam in het hele jaar uit op 69,2 miljard dollar, iets lager dan de 69,7 miljard dollar van een jaar eerder. De winst kwam hoger uit op 1,3 miljard dollar. Vorig jaar zette FedEx nog een winst van 540 miljoen dollar in de boeken, al moest het bedrijf toen een pensioenlast van bijna 4 miljard dollar nemen.

FedEx spreekt geen verwachtingen uit voor zijn net begonnen boekjaar 2021. De timing en het tempo van het economisch herstel zijn daar volgens het bedrijf te onzeker voor.