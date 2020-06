'Suez werkt aan verkoop Europese afvalwerkingsactiviteiten'

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: energie, Europa

PARIJS (AFN) - Het Franse waterzuivering- en afvalverwerkingsbedrijf Suez is bezig met een verkoop van zijn afvalrecyclingsactiviteiten op het Europese vasteland in een deal die wel 3 miljard euro kan opleveren, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg. Suez is ook werkzaam in Nederland.

Naast Nederland gaat het om activiteiten in België, Duitsland en Luxemburg. Suez zou werken met adviseurs om de verkoop voor te bereiden en kan in de tweede helft van dit jaar om biedingen gevraagd worden. De activiteiten waren vorig jaar goed voor een omzet van 1,6 miljard euro, ongeveer 9 procent van de totale omzet van het bedrijf.

Ook is Suez volgens de ingewijden bezig met een verkoop van zijn afvalverwerkingsactiviteiten in Zweden, die 400 miljoen euro zouden kunnen opleveren. Daarnaast zouden waterzuiveringen bij Barcelona ter waarde van 3 miljard euro in de verkoop kunnen gaan. Suez werkt sinds vorig jaar aan strategische plannen waarbij bezittingen worden verkocht en kosten worden bespaard vanwege de roep van investeerders om hogere rendementen.

De Amerikaanse investeerder KKR kocht in maart nog de afvalverwerkingstak Viridor van het Britse nutsbedrijf Pennon Group voor omgerekend 4,6 miljard euro.