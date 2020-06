Hydratec rondt overname aandelen Rollepaal af

Gepubliceerd op | Views: 238

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries is de volledige eigenaar van Rollepaal. Het beursgenoteerde bedrijf rondde een aandelenruil daartoe af.

Hydratec had al 75 procent van de aandelen van Rollepaal in handen. Het ruilde een even groot belang in Stork Plastic Machinery in bij participatiemaatschappij Wadinko om het laatste kwart te verkrijgen.