Goudprijs stijgt naar hoogste niveau sinds eind 2011

Maakt mij allemaal niet uit wat iemand zegt.



Er is aanbod, er is vraag en er is de berg nep geld.



Laatste is geexplodeerd en goud blijft duidelijk achter omdat een hogere goudkoers nu eenmaal een slecht signaal is en slechte signalen kan deze ballonnen markt niet gebruiken want als er ergens iets poef gaat gaat alles.



Op M2 basis kan goud naar 3300 na eerst nog te overshoten waarschijnlijk zoals de vorige keer.

Maar dan moet het wel snel gaan want anders is dat niveau inmiddels 4000 gezien het tempo waarmee tegenwoordig gesmeten wordt met geld.



Elke scheet in Amerika is tegenwoordig 1000 miljard en ook in Europa gaat het steeds gekker ondanks tegenwind onderling.