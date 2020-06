Goudprijs stijgt naar hoogste niveau sinds eind 2011

Gepubliceerd op | Views: 52

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De goudprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds november 2011 vanwege de onrust op de financiële markten nu de coronabesmettingen en doden door het virus in de wereld blijven stijgen. Dit jaar is de prijs van het edelmetaal een sterke opmars aan het maken, omdat beleggers vanwege de onzekerheden rond het coronavirus naar veilige havens zoeken om in te investeren.

De prijs van een troy ounce goud (31,1 gram) staat nu op meer dan 1800 dollar. Daarmee nadert de goudprijs steeds meer het record van meer dan 1900 dollar dat in september 2011 werd bereikt.

Sinds begin dit jaar klom de goudprijs al circa 18 procent, geholpen door de wereldwijde economische stimuleringsmaatregelen zoals renteverlagingen. Investeringen in goud worden beschouwd als een soort bescherming tegen waardeverminderingen van munteenheden en inflatie. Daarnaast zorgen de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten en de onzekerheid over het economisch herstel van de coronacrisis voor extra interesse in goud.

Zakenbank Goldman Sachs denkt dat de goudprijs de komende twaalf maanden kan doorstijgen tot 2000 dollar. Branchegenoot JPMorgan Chase raadt investeerders aan vast te houden aan goudbeleggingen.