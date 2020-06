Tweede Kamer wil onderzoek naar minimumprijs vliegtickets

Ach dit is weer eens een ritueel dansje om wat stemmen te trekken of leden vast te houden. Vast wat vragen van leden van D66 en Christenunie waarom wij dat nou niet doen zoals Oostenrijk. En dan maar even een motie’ tje indienen.

Maar vooral niet te hard schoppen, want dan krijg je weer anderen tegen je.

Een echte wil om het vliegverkeer in te dammen is er niet. Het zal niet gebeuren.