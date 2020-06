Industrie Chicago krimpt iets minder sterk

quote: bp5ah schreef op 30 juni 2020 16:33:

[...]

Dat komt nog Lepre, moet er eerst weer mensen op de knoppen drukken, dooie boel.

[...]Dat komt nog Lepre, moet er eerst weer mensen op de knoppen drukken, dooie boel.

Met 18000 Miljard dollar steun is er maar one way .The only way is Up .En zo is dat op naar de 30.000/630en beyond